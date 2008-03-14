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美國大選首次辯論凸顯巨大政策分歧
2016.10.09, 17:47, Sunday 作者 本報社論 [字号: ]

　　【本報社論】當地時間9月26日，美國大選進入了“白刃戰”階段。69歲的希拉裏·克林頓和70歲的唐納德·特朗普開始首場電視辯論。本次辯論150分鐘，辯題包括美國的方向、實現繁榮和保障美國安全。辯論一開始就短兵相接，堪稱近年來火藥味最濃的一場總統候選人辯論。兩人在創造就業、種族問題、個人特質等方面觀點激烈碰撞。展示了完全不同的國家前景，凸顯出兩黨的巨大政策分歧，以及美國政治與社會的裂痕。
　　這場辯論吸引了近1億觀眾，是美國電視史上收視人數最多的辯論。辯論從與美國民眾切身利益相關的國內經濟議題開始。與希拉裏相比，特朗普認為美國經濟更多是總量問題，而非結構問題。特朗普刺激經濟的四大抓手是減稅、貿易保護、產業回遷、大興基建。對此，特朗普認為促進經濟增長的首要方式是降低稅率，他提議將企業所得稅從35%降低到15%，因為只有企業才能創造工作崗位。
　　希拉裏將自己描述為主張穩步前進的候選人，呼籲在過去八年取得進展的基礎上進一步發展。特朗普將自己描述為倡導變化的候選人，把希拉裏描述成更希望維持現狀的候選人，這對那些對政府感到沮喪的美國人來說很有吸引力。
　　從表現看，希拉裏表現出資深政客的沉穩，顯然進行了精心准備，更著重觀點闡述，並試圖講出更多政策細節。特朗普則沒有出現人們預期的那樣另類不羈。雖然這符合共和黨內一再要求特朗普“收斂鋒芒、低調冷靜”的原則，但另一方面卻讓特朗普在受到希拉裏連番攻擊時顯得略有保留，大部分時間被認為處於被動防守狀態。
　　而且，希拉裏在激怒對手方面要嫻熟得多，她在爭論貿易問題中，話鋒一轉，帶出特朗普獲得父親數千萬元貸款的話題。相較而言，無論是在脾氣表現、拒絕公開繳稅單、對種族與女性的態度等，特朗普都處於尷尬接招的狀態。賓夕法尼亞大學政治學者就評論道：“特朗普幾乎中了所有希拉裏的套路。”希拉裏的表現太過冷靜和准備過於充分而再次陷入“政治老手”的指責。
　　關於國家安全問題，特朗普似乎占了上風，譬如，他指責奧巴馬的中東政策，算是抓住了民主黨反恐政策軟肋。在反恐問題上，希拉裏一直以來在打擊“伊斯蘭國”策略上與奧巴馬政府高度一致，被共和黨人指責不夠強硬，特朗普反恐問題上立場強硬，更加迎合部分美國民眾不斷加深的不安全感。
　　關於黑人社區的暴力犯罪問題，特朗普指責民主黨執政下治安狀況糟糕，奧巴馬應該對此負責。但是希拉裏只是強調美國應為非洲和拉美裔移民做得更多。
　　先前，多數分析人士認為希拉裏處於守勢——只要不犯大錯，放大宣傳特朗普“人格不穩定”的弱點就將穩操勝券。然而，希拉裏近期麻煩不斷，身體健康狀況存疑，又一波難民、穆斯林和少數族裔個體的恐怖襲擊事件集中爆發，似乎都在不斷變相“助攻”主張多項排外政策的特朗普。從幾個搖擺州的民調看，特朗普幾乎和希拉裏打成平手，大有爆冷逆轉之勢。彭博社本月中旬進行的民調顯示，在關鍵的俄亥俄州，特朗普領先希拉裏5個百分點。自1964年以來，“得俄州者得全國”已經成為一條神秘的規律。
　　事實上，特朗普可能才是這次辯論的大贏家，前總統小布什的幕僚和前勞工部長華人趙小蘭，已經公開支持特朗普。辯論會結束後，特朗普的發言人傑森米勒（JasonMiller）說：“最新民調是在往特朗普陣營移動，而他還有更多的時間去拉進差距。接下來的辯論是外交政策議題，這方面關乎國家安全領域，而特朗普還有很多招數沒在這次辯論中使出。”
目前，國際形勢風雲變幻，歐美民意明顯正在從寬容多元擺向多疑保守，美國選民態度的組合正在劇烈重組，正如共和黨全國委員會首席策士史派瑟所說：“大家都知道希拉裏是誰，民眾看著她和聽說有關她的事已有30年，下一步要做的是，必須讓特朗普被視為變革的源頭。”看來特朗普要想穩操勝券，還需要增強攻勢，爭取女性選民和更多族群的支持。
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